JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan layanan sarana dan prasarana transportasi yang disiapkan mulai dari tahap persiapan, kedatangan, hingga kepulangan para tamu negara dan delegasi dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Menhub mengatakan, dengan pelayanan transportasi yang baik, diharapkan dapat meninggalkan kesan yang baik pula di mata para pemimpin negara dan para anggota delegasi KTT ASEAN yang hadir di Labuan Bajo.

“Hal ini juga mendukung ide Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan Labuan Bajo kepada masyarakat dunia. Apa yang sudah kita lakukan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan secara sistematis telah dilakukan dengan baik,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2023).

Di sektor udara, Menhub menyampaikan pelayanan transportasi udara dan juga pengaturan penerbangan baik itu VVIP, VIP, militer, charter, private dan penerbangan reguler telah disiapkan dengan matang.

Dilaporkan sebanyak 12 penerbangan VVIP dan VIP yang meninggalkan Labuan Bajo pada hari ini, mulai pagi hingga sore hari ini berjalan dengan selamat dan aman.

“Di Bandara Komodo kita menyiapkan sarana dan prasarana, menjaga ketepatan waktu, dan juga memastikan keselamatan dan keamanannya,” ucap Menhub.

Di sektor laut, Kapal KM Sinabung yang disiapkan menjadi hotel/akomodasi terapung di Dermaga Pelabuhan Labuan Bajo, telah termanfaatkan dengan baik.

Hotel ini disediakan secara gratis dan diprioritaskan bagi para tim pendukung, pengamanan, tamu asing, media nasional dan internasional, yang tidak mendapatkan akomodasi di Labuan Bajo.

“Alhamdulillah rekan-rekan yang menginap di KM Sinabung menyatakan senang, termasuk juga rekan-rekan wartawan. Karena memang suasana dan pemandangannya bagus sekali,” kata Menhub.

Selain itu, para nelayan yang biasa berlayar di sekitar dermaga Labuan Bajo juga secara kooperatif mengikuti arahan petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, yang mengatur pergerakan kapal-kapal di sekitar perairan di dermaga Labuan Bajo untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Selanjutnya di sektor darat, penyediaan mini bus (Hiace) juga dapat melancarkan mobilitas para tim delegasi, tim pendukung dan juga awak media.

Mini Bus Shuttle ini telah beroperasi sejak 6 hingga 12 Mei 2023, mulai pukul 06.00 WITA hingga 20.00 WITA, untuk mendukung mobilitas para delegasi, tim pendukung dan awak media. Kendaraan ini secara terjadwal berkeliling ke bandara dan lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN serta hotel tempat menginap para delegasi dengan waktu kedatangan 10-15 menit sekali.

“Minibus ini membuat lalu lintas di Labuan Bajo menjadi lebih efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan transportasi dan masyarakat Labuan Bajo yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan event internasional pertemuan para pemimpin negara di ASEAN tersebut.

Menhub juga mengapresiasi pihak terkait seperti TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya yang telah berperan menyukseskan KTT ASEAN Ke-42.

Menhub berpesan, agar pelayanan transportasi yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan dan menjadi standar pelayanan yang harus dilakukan untuk mendukung kegiatan pertemuan bertaraf internasional selanjutnya.

“Semua insan transportasi secara all out telah bekerja dengan baik dan tidak kenal lelah mempersiapkan ini sejak satu bulan yang lalu. Semoga KTT ASEAN ini memberi arti yang baik bagi kita semua, dan dapat mendukung destinasi wisata Labuan Bajo sebagai The Next Bali,” tuturnya.