JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian terhadap harga BBM-nya mulai 1 Mei 2023 kemarin.

Dilansir dari situs Pertamina, per 1 Mei 2023 harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan pada bulan ini. Harga Dexlite di Jakarta sebelumnya dijual Rp14.250 per liter, lalu turun menjadi Rp13.700 per liter.

Kemudian Pertamina Dex yang sebelumnya dijual Rp15.400 kini turun menjadi14.600 per liter.

Sementara itu, harga untuk jenis BBM lainnya masih terpantau masih sama. Pertamax Rp13.300 per liter dan Pertamax Turbo Rp15.000 per liter untuk wilayah DKI Jakarta. Harga BBM subsidi pun masih belum mengalami perubahan.

Berikut harga BBM di semua SPBU Pertamina dari Aceh hingga Papua yang berlaku hari ini, Jumat (12/5/2023):

Aceh

Harga Pertalite Rp 10.000

Harga Bio Solar Rp 6.800

Pertamax Rp 13.300

Pertamax Turbo Rp 15.000

Dexlite Rp 13.700

Pertamina Dex Rp 14.600

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Harga Pertalite Rp 10.000

Harga Bio Solar Rp 6.800

Dexlite Rp 12.400

Sumatera Utara

Harga Pertalite Rp 10.000

Harga Bio Solar Rp 6.800

Pertamax Rp 13.550

Pertamax Turbo Rp 15.300

Dexlite Rp 13.950

Pertamina Dex Rp 14.900

Sumatera Barat

Harga Pertalite Rp 10.000

Harga Bio Solar Rp 6.800

Pertamax Rp 13.550

Pertamax Turbo Rp 15.300

Dexlite Rp 13.950

Pertamina Dex Rp 14.900

Riau Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.200 Pertamina Dex Rp 15.200 Kepulauan Riau Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.200 Pertamina Dex Rp 15.200 Free Trade Zone (FTZ) Batam Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 14.300 Dexlite Rp 12.900 Pertamina Dex Rp 13.800 Jambi Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Bengkulu Pertamax Rp 13.800 Pertamax Turbo Rp 15.600 Dexlite Rp 14.200 Pertamina Dex Rp 15.200 Sumatera Selatan Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Bangka Belitung Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.600 Lampung Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 DKI Jakarta Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Banten Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar: Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Jawa Barat Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Jawa Tengah Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Yogyakarta Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Jawa Timur Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Bali Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Nusa Tenggara Barat Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Nusa Tenggara Timur Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.300 Pertamax Turbo Rp 15.000 Dexlite Rp 13.700 Pertamina Dex Rp 14.600 Solar Non Subsidi Rp 13.600 Kalimantan Selatan Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Kalimantan Timur Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Kalimantan Utara Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Sulawesi Utara Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Gorontalo Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Sulawesi Tengah Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Sulawesi Tenggara Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Sulawesi Selatan Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Sulawesi Barat Harga Pertalite Rp 10.000 Harga Bio Solar Rp 6.800 Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900 Maluku Pertamax Rp 13.550 Dexlite Rp 13.950 Maluku Utara Pertamax Rp 13.550 Dexlite Rp 13.950 Papua Pertamax Rp 13.550 Pertamax Turbo Rp 15.300 Dexlite Rp 13.950 Papua Barat Pertamax Rp 13.550 Dexlite Rp 13.950 Pertamina Dex Rp 14.900.

