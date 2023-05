JAKARTA- Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, Hadi Cahyadi menilai family business memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia.

"Berdasarkan riset saya, family business berperan dalam pengentasan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta juga menurunkan tensi politik ataupun sosial," ujarnya kepada MPI, Jumat (12/5/2023).

Dirinya pun menyelenggarakan seminar The Importance of Harmony and Professionalism in Family Business". Di mana sebelum acara ini, ini, pihaknya telah menyelesaikan penelitian mengenai ketakutan yang dimiliki oleh bisnis keluarga yakni mitos 30,13,3.

"Pada mitos ini dijelaskan hanya 30% yang melanjutkan bisnis di generasi kedua, kemudian 13% melanjutkan di generasi ketiga dan 3% beyond that," ujarnya.

Namun berdasarkan riset, menurutnya para pemilik bisnis keluarga tengah mengatasi ketakutan tersebut dengan tiga pilar utama yakni parenting, harmonization, dan collaboration.

"Jadi melalui seminar ini kita juga akan membuktikan apakah 3 pilar utama tersebut benar dan bagaimana penerapannya dari masing-masing narasumber yang berasal dari large family business," ujarnya.

Selain itu, bertepatan dengan seminar ini, Family Business Excelent Riset Center juga diresmikan. Menurutnya dengan adanya Fabex RC ini, pihaknya akan melakukan banyak sekali riset untuk kepentingan family business agar bisnis yang dimiliki semakin besar dan semakin lama waktu bertahannya.

"Semoga kita turut bisa memberi sumbangsih kepada masyarakat nusa dan bangsa," tandasnya.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Hadir dalam seminar ini para praktisi bisnis dan keluarga pendiri perusahaan keluarga terkemuka. Di antaranya Armand Wahyudi Hartono sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Hadi Cahyadi sebagai Managing Partner Helios Capital. Jozef Darmawan Angkasa sebagai Presiden Komisaris PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Presiden Komisaris Bluebird Group Holding. Kemudian ada juga Iwan Kurniawan Lukminto sebagai Presiden Direktur PT Sri Rezeki Isman Tbk, Bernadette Ruth Irawati Setiady sebagai Chairwoman PT Kalbe Farma Tbk, Anthony Prabowo Susilo sebagai CEO dan Presiden Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk.) dan Cipta Ciputra Harun sebagai Direktur Ciputra Group.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.