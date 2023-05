JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru maupun peningkatan aktivitas transaksi investor, termasuk investor syariah.

BACA JUGA: Si Jago Angkat Berat Sarana Mitra Luas Hadir di YouTube Live MNC Sekuritas

IDX Islamic bersama MNC Sekuritas masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin mengikuti kompetisi trading saham syariah yaitu IDX Islamic Challenge 2023. Kompetisi ini merupakan program tahunan untuk mengapresiasi investor syariah teraktif dengan Return on Investment (ROI) tertinggi di aplikasi MotionTrade.

Kompetisi IDX Islamic Challenge 2023 diselenggarakan dalam 2 (dua) periode kompetisi. Adapun periode kompetisi pertama adalah 1 April – 30 Juni 2023, sedangkan periode ke-2 berlangsung selama 1 Juli – 30 September 2023.

Kompetisi ini akan memilih tiga investor syariah teraktif dengan ROI tertinggi sebagai Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 dalam setiap periode kompetisi.

Juara 1 akan mendapatkan hadiah berupa top up rekening efek senilai Rp3.000.000 dan e-voucher belanja Legiteamate Rp500.000. Juara 2 akan mendapatkan top up rekening efek Rp 2.500.000 dan e-voucher belanja Legiteamate Rp350.000. Juara 3 akan mendapatkan top up rekening efek Rp2.000.000 dan e-voucher belanja Legiteamate Rp150.000.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, investor syariah dengan frekuensi transaksi tertinggi dari seluruh Anggota Bursa yang berpartisipasi berkesempatan untuk memenangkan kategori Best Frequency dengan hadiah top up rekening efek senilai Rp5.000.000. Investor terbaik dari seluruh Anggota Bursa yang berpartisipasi juga bisa memenangkan kategori Best Investor dengan hadiah top up rekening efek senilai Rp15.000.000,-. Tingkatkan terus transaksi saham syariah Anda di aplikasi MotionTrade dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan kompetisi IDX Islamic Challenge 2023! Jika Anda belum memiliki akun MotionTrade Syariah, segera buka rekening saham syariah di MotionTrade Syariah sekarang! Informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan, dapat dilihat melalui link bit.ly/IDXMNCS2023 Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.