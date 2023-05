JAKARTA - Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 dinobatkan sebagai uang kertas terbaik di dunia. Uang Rupiah TE 2022 dinobatkan sebagai the best new banknote series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs (IACA) tahun 2023 di Meksiko.

Uang Rupiah TE 2022 diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2022 bertepatan dengan momen peringatan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang seluruhnya dicetak oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, dengan capaian tersebut perusahaan tetap fokus dalam menjalankan bisnis di bidang security printing.

"Peruri mendukung tugas Bank Indonesia, dalam hal ini melakukan pencetakan uang rupiah yang handal dan memiliki kualitas berkelas dunia,” ucapnya, Sabtu (20/5/2023).

Dalam hal pencetakan uang, Peruri meningkatkan kualitas fitur-fitur sekuriti, melakukan riset terhadap teknologi pencetakan uang kertas terkini, serta memutakhirkan teknologi permesinan.

Kini, sejalan dengan perkembangan teknologi digital, Peruri telah merambah ke bisnis security digital melalui produk utamanya yaitu Peruri Sign, Peruri Code dan Peruri Trust untuk menjaminkan keaslian dokumen elektronik dan pihak-pihak yang bertransaksi di dunia digital. Adapun keberhasilan uang rupiah dalam ajang ini bersaing dengan 4 (empat) finalis lainnya yaitu Bank Sentral Cost Rica, Bank Sentral Meksiko, Bank Sentral Filipina dan Bank Sentral Bahamas. Unsur penilaian pemenang pada penghargaan ini ditentukan melalui kriteria yang mencakup inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah dengan konten lokal yang berkaitan dengan negara penerbit, efektivitas dari integrasi fitur keamanan dan estetika tampilan serta desain uang kertas. Dalam ajang tersebut, kompetensi Peruri sebagai perusahaan percetakan uang telah dibuktikan melalui torehan penghargaan tingkat dunia. Pembaruan unsur fitur-fitur sekuriti yang melekat dalam uang rupiah merupakan bukti nyata bahwa Peruri terus meningkatkan kapabilitasnya sebagai banknotes printer kelas dunia, sehingga berhasil membawa uang rupiah mendapat afirmasi dari dunia internasional sebagai uang kertas yang berkualitas. Kesuksesan ini merupakan lanjutan dari pencapaian sebelumnya yang diraih oleh Uang Peringatan kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia pecahan Rp75.000 sebagai finalis best commemorative pada IACA 2022. Uang Rupiah TE 2022 dilengkapi dengan berbagai penguatan dan inovasi pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang agar uang Rupiah semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Inovasi dan penguatan tersebut menjadikan uang Rupiah semakin mudah dikenali, sulit untuk dipalsukan, serta memiliki masa edar lebih lama sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

