JAKARTA — Siap-siap harga produk makanan dan minuman (mamin) mahal karena kenaikan harga gula rafinasi. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menaikan harga produk industri makanan dan minuman (mamin) pada akhir tahun.

Hal ini dilakukan lantaran adanya kenaikan harga gula rafinasi hingga 36,84% menjadi USD26 sen per pon dari harga sebelumnya yakni USD19 sen per pon. Sehingga pihaknya harus mengeluarkan biaya hingga Rp 10.000 untuk membeli satu kilogram gula rafinasi. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan harga gula rafinasi per kilogram yang sebelumnya hanya berada pada kisaran Rp7.000 - Rp8.000.

“Kenaikan harga di perusahaan besar biasanya terjadi pada awal atau akhir tahun. Kami akan mengkaji untuk kenaikan harga ini di akhir tahun,” ujar Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman dalam program Market Review IDX Channel, Senin (22/5/2023).

Adhi mengatakan, jika hingga akhir tahun harga gula rafinasi tidak kunjung mendekati level normal, pihaknya akan menaikkan harga produk. Sehingga terdapat potensi bahwa pihaknya akan menerima keuntungan penjualan yang lebih sedikit.

Menurutnya, kenaikan harga untuk produk industri mamin akan dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, perusahaan besar harus terlebih dahulu bernegosiasi dengan pelaku usaha retail. Di samping itu, Adhi merasa pihaknya juga masih mempertimbangkan daya beli masyarakat pada masa pemulihan dari Pandemi Covid 19.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan demikian, pelaku industri mamin melakukan langkah alternatif untuk memangkas biaya produksi. Di antaranya melakukan efisiensi atau penghematan ongkos produksi untuk pengeluaran energi dan air untuk meredam kenaikan harga bahan baku tersebut. “Kalau dilihat, pengeluaran energi dan air cukup besar. Ini yang coba dipangkas untuk menekan biaya produksi,” imbuhnya. Selain itu, perusahaan juga tengah mencari bahan baku alternatif untuk memangkas biaya produksi. Namun, pihaknya juga berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas dari produknya. Adhi berharap, tambahan pasokan gula dari Australia pada masa panen di bulan Juni dan Juli yang akan mendatang dapat membantu untuk menstabilkan harga. Sehingga biaya produksi bisa kembali normal dan pihaknya tidak perlu meningkatkan harga produk di akhir tahun.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.