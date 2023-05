JAKARTA - PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) mendapat restu pemegang saham untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar hari ini, Selasa (23/5/2023).

Emiten restoran dan bar Lucy in the Sky ini berencama menambah jumlah saham yang akan diterbitkan sebanyak 584.775.000 saham, dengan nilai nominal Rp10 per saham.

"Rencana PMHMETD elah di setujui oleh para pemegang saham dalam RUPSLB ini," papar Direktur Utama Lima Dua Lima Tiga Surya Andarurachman dalam keterangan resmi.

Perseroan juga mendapat persetujuan dari pemegang saham independen atas pengembangan usaha melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) 54% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Graha Senopati Sentosa dan 51% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Kreasi Sejahtera Bahagia yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material.

Secara rinci, emiten besutan Wulan Guritno tersebut akan menggunakan Rp23 miliar untuk mengambilalih 54% saham PT Graha Senopati Sentosa (GSS). Kemudian, akuisisi 51% saham PT Kreasi Sejahtera Bahagia (KSB) senilai Rp11 miliar.

"Sisanya akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan, baik secara organik maupun non organik, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya. GSS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, sedangkan KSB berkutat dalam bisnis jasa kesenian, hiburan, dan kreativitas. Sebagai tambahan, PMHMETD akan dilaksanakan sesuai ketentuan paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB atas persetujuan Pemegang Saham.

