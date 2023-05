JAKARTA – Simak penjelasan soal investasi saham Syariah di Instagam Live MNC Sekuritas. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah. Agar suatu saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah, maka ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh saham tersebut.

Salah satu kriteria tersebut adalah bisnisnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Agar memudahkan Anda dalam mendapatkan informasi seputar saham syariah, MNC Sekuritas mengadakan edukasi melalui Instagram Live terkait investasi saham syariah, statistik pasar saham syariah, dan market review seputar saham syariah.

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas “Bedah Saham Syariah” pada Rabu (24/5/2023) pukul 16.00 WIB bersama Senior Research Analyst MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana, dipandu oleh Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus. Saksikan melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!