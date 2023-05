JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk berkomitmen untuk terus meningkatkan penguatan sistem pengamanan di tengah maraknya ancaman serangan siber seperti ransomware pada sektor perbankan.

Berbagai inovasi pengamanan layanan digital dihadirkan untuk memastikan nasabah KB Bukopin merasa aman saat bertransaksi perbankan pada channel digital, serta menghindari risiko serangan siber dan kebocoran data.

BACA JUGA: Bank Bukopin Salurkan Dana Rp200 Juta Guna Revitalisasi Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII

Di antaranya dengan standar keamanan berlapis dan penerapan manajemen risiko. KB Bukopin terus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kerahasiaan 3 faktor otentifikasi yang dimiliki oleh Nasabah.

Pertama something you know (PIN atau password), kedua something you have (perangkat smartphone) dan kartu debit serta kartu kredit, dan ketiga something you are (sidik jari, suara dan biometric). Kelengahan Nasabah atas 3 faktor otentifikasi inilah yang paling rentan untuk disasar oleh pelaku kejahatan siber, sehingga KB Bukopin berkomitmen untuk memberikan edukasi agar nasabah menjaga kerahasiaan otentifikasi tersebut.

BACA JUGA:

KB Bukopin juga menerapkan beberapa proses pengamanan yang mengacu ISO 27001 untuk penerapan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi. Demi memastikan keamanan siber KB Bukopin, aset-aset digital KB Bukopin terus dipantau penuh setiap hari selama 7x24 jam melalui Security Operations Center (SOC), agar terhindar dari risiko serangan siber dan kebocoran data.

Seluruh strategi dan standar keamanan tersebut dimutakhirkan dan dievaluasi secara berkesinambungan sesuai dengan risiko keamanan siber yang berkembang.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Wakil Direktur Utama KB Bukopin, Robby Mondong mengatakan Keamanan Nasabah saat bertransaksi bukan lagi sebagai pendukung. "Tapi sebagai hal yang wajib kami penuhi terutama pada channel digital. Kami juga terus mengingatkan Nasabah agar waspada terhadap jenis kejahatan siber, karena peran nasabah sangat vital untuk terhindar dari kehilangan data," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/5/2023). Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan nasabah untuk mengantisipasi serangan siber, di antaranya dengan memasang Antivirus dan melakukan pengkinian database Antivirus secara berkala, melakukan pengkinian (update) Operating System (OS) secara berkala, melakukan penggantian PIN secara berkala dan gunakan kata sandi dengan kombinasi unik, serta menjaga kerahasiaan PIN. Waspada terhadap email yang meminta informasi pribadi. Hindari mengakses halaman web dengan meng-kilk alamat URL/link yang mengarahkan untuk membuka halaman web palsu, dan tidak mengunduh aplikasi dan meng-klik link/ tautan/ file yang tidak diketahui. Apabila merasa halaman web yang anda kunjungi berbeda dari halaman web yang ingin Anda tuju, segera hentikan transaksi dan segera hubungi Halo KB Bukopin di 14005. Dengan komitmen yang teguh terhadap keamanan siber dan fitur keamanan canggih dari aplikasi digitalnya, Bank KB Bukopin memastikan Nasabah dapat melakukan transaksi keuangan yang aman dan nyaman. Pelanggan didorong untuk memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan transaksi, dan mengelola keuangan dengan nyaman dan aman.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.