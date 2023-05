JAKARTA – Indeks dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar AS menguat karena kurangnya kemajuan dalam pembicaraan mengenai peningkatan batas utang AS mengurangi selera investor untuk mengambil risiko.

Melansir Antara, Rabu (24/5/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, menguat 0,28% menjadi 103,4864 pada akhir perdagangan.

BACA JUGA: Dolar AS Sentuh Level Tertinggi dalam 7 Minggu Terakhir

Perwakilan Presiden Joe Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik mengakhiri putaran lain pembicaraan plafon utang pada Selasa (23/5/2023) tanpa tanda-tanda kemajuan ketika tenggat waktu untuk menaikkan batas pinjaman pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar AS atau risiko gagal bayar semakin dekat.

Kurangnya resolusi terkait plafon utang AS masih menjadi pendukung utama dolar AS. "Saya membutuhkan Anda semua untuk tetap bersama saya mengenai batas utang, kita belum mencapai kesepakatan," kata Ketua DPR AS Kevin McCarthy kepada anggota parlemen partai Republik pada Selasa (23/5/2023).

Negosiator pagu utang Republik Garret Graves juga dilaporkan mengatakan bahwa pembicaraan tidak berjalan baik.

"Saya pikir dolar melihat dorongan moderat hari ini karena saham telah menurun, sebagian besar karena kurangnya kemajuan kesepakatan plafon utang," kata John Doyle, wakil presiden perdagangan dan transaksi di Monex USA.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0775 dolar AS dari 1,0819 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2417 dolar AS dari 1,2442 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar AS dibeli 138,5240 yen Jepang, lebih rendah dari 138,5500 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9013 franc Swiss dari 0,8970 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3505 dolar Kanada dari 1,3507 dolar Kanada. Dolar AS meningkat menjadi 10,6239 krona Swedia dari 10,5523 krona Swedia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.