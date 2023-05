JAKARTA - MNC Peduli menggelar kembali kegiatan donor darah di MNC Studios Kebon Jeruk Jakarta pada Rabu (24/5/2023).

Salah satu karyawan MNC Kebon Jeruk, Muhammad Yudi mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar oleh MNC Peduli.

"Kegiatan ini sangat bagus dan positif, semoga unduk kedepannya dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi," ujarnya kepada MPI.

Menurutnya, kegiatan donor darah sangat berdampak positif karena membantu sesama. Tidak hanya itu, donor darah pun menyehatkan untuk tubuh.

"Saya kebetulan sering donor, on off on off tapi. Nah saya mulai rutinkan di MNC Peduli ini dan hari sudah yang kelima kalinya saya ikut donor darah di MNC Peduli," jelasnya.

Dia berharap agar untuk kedepannya kegiatan MNC Peduli dapat memperbanyak jumlah kuota untuk pendonor.

Hal itu karena menurutnya beberapa karyawan yang ingin mendonorkan darahnya berujung gagal karena kuota sudah penuh. "Kan stock nya terbatas, padahal yang datang sudah banyak, namun beberapa harus dicancel karena kuotanya penuh," jelasnya. Untuk informasi, MNC Peduli melalui program MNC Love Donation.

