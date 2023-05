JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah 28 poin di level Rp14.903 atas dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan sore ini, Rabu (24/5/2023).

Menurut Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, pelemahan rupiah ini berbanding terbalik dengan kondisi di dalam negeri.

Pasalnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa transaksi berjalan kembali mencatat surplus yang didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi.

"Pada triwulan pertama 2023, transaksi berjalan membukukan surplus sebesar 3,0 miliar dolar AS (0,9% dari PDB), lebih rendah 1,2 miliar dolar AS dibandingkan surplus pada triwulan keempat 2022 sebesar 4,2 miliar dolar AS (1,3% dari PDB)," terang Ibrahim dalam rilis hariannya.

Lebih lanjut dia mengatakan, adapun neraca perdagangan barang pada triwulan pertama 2023 mencatat surplus USD14,7 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan keempat 2022 sebesar USD17,0 miliar.

Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah perbaikan defisit neraca perdagangan migas.

"Sementara itu, defisit neraca jasa mengalami penurunan, ditopang oleh kinerja jasa perjalanan (travel) yang terus menguat seiring dengan mobilitas yang meningkat dan dampak positif dari pembukaan ekonomi Tiongkok sehingga mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara," kata Ibrahim. Di samping itu, Ibrahim memprediksi, untuk perdagangan Kamis (25/5/2023) mata uang rupiah dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.880- Rp14.850.

