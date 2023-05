JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Kementerian PUPR menambah lajur di Tol Cipali dari dua menjadi tiga. Hal itu sangat berguna saat arus kendaraan di mudik Lebaran 2024 menjadi lebih lancar.

Menhub mengaku dalam melakukan kegiatan posko angkutan Lebaran 2023 pihaknya maupun TNI, Polri sampai tidak bisa tidur nyenyak demi kelancaran arus mudik 2023.

"Kita harapkan Semarang itu di lebarkan sampai 3 jalur, karena paling vital. Kalau itu selesai kita mungkin (bisa) tidur nyenyak," kata Menhub dalam Rapat Kerja evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi mudik 2023 bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/5/2023).

Menhub mengatakan, dengan adanya penambahan lajur tersebut pihak kepolisian tidak lagi mengandalkan one way sebagai solusi atasi kepadatan di Tol. Pasalnya pada tahun ini sistem one way diterapkan di tol tetapi jalur arteri Jawa mengalami kepadatan.

BACA JUGA: Anggaran Mudik Gratis Bakal Ditambah pada Lebaran 2024

Dengan begitu, Menhu mengatakan hanya menggunakan sistem contra flow saja untuk memperlancar arus kendaraan yang ada di tol.

"Satu jalur bisa kita gunakan untuk contra flow. jadi (seluruhnya ada) 6 jalur, 2 untuk contra flow, 4 untuk satu jalur dan itu membuat lalu lintas timur barat itu jalan," katanya.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, pada angkutan moda transportasi udara dan laut pada, Menhub akan melakukan pembahasan lebih intens dengan berbagai stakeholder untuk dapat memperlancar arus lebaran 2024 mendatang. "Sedangkan di luar Jawa saya sikir angkutan udara dan laut kita Intensifkan," katanya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.