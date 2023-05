JAKARTA- Neo Soho Mall punya siapa? Ini sosoknya yang sangat penting. Terletaka di kawasan ibu kota, memiliki pengunjung banyak saat mendatangi pusat perbelanjaan.

Neo Soho Mal salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang ikonik. Mal yang ada di Agung Podomoro Land ini termasuk mal baru dengan membawa konsep "Store within-a-Store".

Mall yang dulunya identik dengan Central Departemen Store inipun kerap menjadi jujukan masyarakat wilayah Jakarta Barat. Melihat dari kawasannya di proyek kota Podomoro, tak sedikit yang mempertanyakan siapa pemilik mal satu ini.

-Neo Soho Mal Punya Siapa? Ini Sosoknya

Melansir dari laman resmi Neo Soho Jakarta pada Rabu (24/5/23), Neo Soho merupakan bagian dari Mega Proyek Terintegrasi Kota Podomoro dengan luas tanah 22 hektar. Proyek real estate besar yang terkenal di Jakarta ini milik PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Telah banyak proyek real estat terkemuka yang dilakukan oleh APLN. Antara lain: Podomoro City, Kuningan City, Green Bay Pluit, Podomoro City Deli Medan dan Senayan City.

Melansir laman resmi Agung Podomoro Land, APLN didirikan pada tanggal 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya. APLN menjadi nama entitas terdaftar pada Bursa Saham Indonesia (IDX: APLN) untuk Agung Podomoro Group (APG).

APG sendiri memulai proyek pengembangan pertamanya, sebuah komplek perumahan di wilayah Simprug, Jakarta Selatan pada tahun 1969, dan menyelesaikan pembangunan perumahan ini pada tahun 1973.

Neo Soho Mal sendiri menjadi bagian dari Podomoro City yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Best Retail Development for Indonesia dalam Asia Pacific Property Awards 2017 di The Marriott Marquis, Queenโ€™s Park Bangkok, Thailand. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Mal satu ini untuk menjadi destinasi gaya hidup terbaru dengan inovasi yang segar.

