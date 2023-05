JAKARTA- Ternyata ini yang punya Farmers Market sebuah supermarket menyediakan produk berkualitas.

Berkat dedikasinya menyediakan produk makanan berkualitas, Farmers Market mendapatkan banyak penghargaan. Pelayanan yang memuaskan juga menjadi tolak ukur konsumen untuk setia berbelanja kebutuhan sehari di supermarket ini.

Berkembang begitu pesat membuat banyak orang penasaran siapa pemilik Farmers Market. Melansir dari berbagai sumber, ternyata ini yang punya Farmers Market sebenarnya:

Pemilik Farmers Market adalah Meshvara Kanjaya, ia juga menjadi direktur utama. Supermarket ini didirikan pada tahun 2007 di bawah naungan PT Supra Boga Lestari yang juga menaungi merek dagang Ranch Market, The Gourmet by Ranch Market, Day2Day by Farmers Market, Farmers Family by Farmers Market.

Sampai pada tahun 2021, Farmers Market membuka gerai ke-70 di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa gerai Farmers Market tersebar di Jabodetabek, sementara gerai lainnya buka di Surabaya, Gresik, Samarinda, Pekanbaru, Dumai, Malang, Ambon, hingga Balikpapan. Anak bungsu perusahaan milik Meshvara Kanjaya menyasar konsumen segmen kelas menengah. Farmers Market menyediakan berbagai kebutuhan keluarga sehari-hari lengkap dan terjangkau. Berbeda dari Day2Day by Farmers Market di bawah brand Farmers Market menargetkan komplek apartemen dan perkantoran yang memiliki mobilitas cepat. Dengan tampilan lebih sederhana, Day2Day by Farmers Market janay membuka tiga gerai di Jakarta. Sementara saudaranya, Ranch Market, menargetkan pasar kelas menengah atas. Keduanya menyediakan fasilitas lengkap sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja. PT Global Digital Niaga pada tahun 2021 membeli sebagian besar salam milik PT Supra Boga Lestari. Perusahaan yang menaungi Blibli Tiket ini secara tidak langsung juga menjadi yang punya Farmers Market dan saudara–saudaranya. Global Digital Niaga masih menjadi anak dari perusahaan PT Djarum yang didirikan tahun 2010.Total ada 12 anak perusahaan yang berdiri dibawah naungan PT Djarum. Demikian informasi ternyata ini yang punya Farmers Market. (RIN)

