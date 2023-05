JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana dan obligasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Berinvestasi di pasar modal bukan hanya dapat dilakukan pada instrumen saham saja. Ada kalanya pemerintah atau korporasi memerlukan pendanaan, sehingga menerbitkan obligasi.

Obligasi atau surat utang ini bisa menjadi alternatif investasi yang menawarkan beragam keuntungan bagi investornya. Salah satu keuntungan yang didapat adalah imbal hasil yang lebih besar daripada deposito.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) tengah menerbitkan obligasi yang bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi investasi Anda. Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 ini diterbitkan dengan dua seri.

Obligasi Seri A menawarkan kisaran kupon 10,00% hingga 10,75% per tahun dengan tenor 370 hari kalender setelah penerbitan. Seri B dengan kisaran kupon 10,50% hingga 11,25% per tahun dengan tenor 3 tahun. Masa penawaran awal ini masih berlangsung hingga Jumat (26/5/2023).

Untuk informasi dan jadwal lebih lanjut, serta mekanisme pemesanan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023, Anda bisa mengakses link bit.ly/obligasibcap2023

