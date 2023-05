JAKARTA - PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) mengumumkan pembagian dividen tunai senilai Rp36,9 miliar.

Mengacu jumlah saham yang beredar per 30 April 2023 sebesar 6,70 miliar, maka dividen per saham yang ditetapkan senilai Rp5,5 per saham.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta Barat, Kamis (25/5/2023).

Dana dividen diambil dari laba tahun buku 2022 sebesar Rp97,63 miliar. Realisasi itu lebih rendah 44,92% year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 senilai Rp177,27 miliar.

Berdasarkan komposisi pemegang saham VICI hingga 30 April 2023, pengendali perseroan yakni PT Sukses Sejati Sejahtera menguasai 4,02 miliar saham atau setara 59,95%.

Adapun pemodal anyar VICI, Beauty Brands InternationaL Pte Ltd menguasai 25,00%, sedangkan publik atau masyarakat memegang 1 miliar lembar saham atau setara 15,02%.

