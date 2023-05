JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina hingga Shell hari ini. PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian terhadap harga BBM-nya sejak 1 Mei 2023.

Dilansir dari situs Pertamina, per 1 Mei 2023 harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan pada bulan kelima tahun ini. Harga Dexlite di Jakarta sebelumnya dijual Rp14.250 per liter, lalu turun menjadi Rp13.700 per liter.

Kemudian Pertamina Dex yang sebelumnya dijual Rp15.400 kini turun menjadi 14.600 per liter.

Sementara itu, harga untuk jenis BBM lainnya terpantau masih sama. Pertamax Rp13.300 per liter dan Pertamax Turbo Rp15.000 per liter untuk wilayah DKI Jakarta.

Berikut harga BBM Pertamina yang berlaku di semua SPBU Pertamina DKI Jakarta hari ini, Kamis (25/5/2023):

Pertamax Rp13.300

Pertamax Turbo Rp15.000

Dexlite Rp13.700

Pertamina Dex Rp14.600

Sama halnya dengan PT Pertamina (Persero), perusahaan swasta Shell dan BP AKR juga kompak menurunkan harga BBM diesel per 1 Mei 2023 lalu. Dilansir dari situs resmi Shell, BBM jenis Shell V-Power Diesel turun harga dari yang sebelumnya dipatok Rp15.440 menjadi Rp14.640 per liter. Senada, SPBU BP juga menurunkan harga BBM jenis diesel dari Rp14.270 per liter menjadi Rp13.700 per liter. Harga ini berlaku di Jabodetabek dan Jawa Timur. Kendati demikian, harga BBM Shell jenis lainnya terpantau naik dibandingkan April lalu. Hal serupa juga terjadi pada BBM BP jenis BP 90, BP 92, dan BP Ultimate. Berikut daftar harga BBM terbaru Shell dan BP AKR di Jabodetabek hari ini, Kamis (25/5/2023): Shell: Shell Super Rp13.990 per liter (tetap) Shell V-Power Rp14.850 per liter (naik dari Rp14.790 per liter) Shell V-Power Diesel Rp14.640 per liter (turun dari Rp15.440 per liter) Shell V-Power Nitro+ Rp15.120 per liter (naik dari Rp15.100 per liter) BP AKR: BP 90 Rp13.900 per liter (naik dari Rp13.850 per liter) BP 92 Rp13.990 per liter (naik dari Rp13.950 per liter) BP Ultimate Rp14.850 per liter (naik dari Rp14.790 per liter) BP Diesel Rp13.700 per liter (turun dari Rp14.270 per liter)

