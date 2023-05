JAKARTA - Perilaku customer dan masyarakat berubah seiring melandainya pandemi Covid-19. Ditambah lagi adanya perkembangan digital dan pemulihan pertumbuhan ekonomi.

MoEngage dengan #GROWTH Summit 2023 memberikan kesempatan untuk semua pemasar di Jakarta menghadiri acara Customer Engagement terbesar, belajar dari para ahli, mendapatkan inspirasi dari para pemimpin ternama, dan berjejaring dengan rekan-rekan yang memiliki pemikiran yang sama.

“Di hari ini kami memilki 7 panel dengan topik yang berbeda, dari perbankan, keuangan, investment dan masih banyak lainnya yang didiskusikan,” kata Associated Director-Sales MoEngage, Divya Jagwani dalam membuka #GROWTH Summit 2023 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Kamis (25/5/2023).

Untuk panel sendiri, MoEngage pada tahun ini lebih mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dimana yang menjadi pembicara datang dari client mereka mayoritas di dunia finansial.

Dengan demikian, yang menjadi pembicara diantaranya ada dari multifinance, fintech dan perbankan seperti FIF Group, MNC Kapital, BCA Digital, hingga LinkAja.

Dalam kesempatan ini, MoEngage juga memperkenalkan empat inovasi baru yang akan diluncurkan pada tahun 2023.

Rinciannya adalah MoEngage Personalize, All new On-site Messaging Pro, New features to Flow dan MoEngage Inform.

Maka dari itu, hadirnya GROWTH Summit: MoEngage di Jakarta untuk membantu para wirausahawan, pemasar, dan pemilik produk membangun jaringan. Untuk yang datang bisa belajar dari kisah-kisah para pemimpin platform yang secara konsisten mendorong keterlibatan dan pertumbuhan pelanggan di dunia yang mengutamakan digital.