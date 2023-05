JAKARTA- Mengenal siapa pemilik Bali Safari and Marine Park memang menarik. Salah satu tempat wisata edukasi yang ada di Kabupaten Gianyar ini memang tak pernah sepi.

Memiliki kawasan yang luas dan paket komplit, tak sedikit yang bertanya siapa gerangan pemilik tempat wisata yang disebut juga Taman Safari Indonesia III ini.

Siapa pemilik Bali Safari and Marine Park dimiliki oleh PT. Taman Safari Indonesia (TSI). TSI sendiri adalah milik keluarga Manangsang.

Keluarga Manangsang memang dikenal sebagai keluarga yang cinta hewan. Sepulang mengobati Tony yang digigit harimau, keluarga ini berencana membuat kawasan untuk para hewan selayaknya hidup di lingkungan alaminya.

Usahanya itu pun diajukan dan disetujui oleh pemerintah dan hingga akhirnya menemukan lahan yang tepat untuk dijadikan tempat konservasi.

Sebelum Bali Safari and Marine Park, telah dulu ada Taman Safari Indonesia 1 yang didirikan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat dan Taman Safari Indonesia 2 yang ada di Prigen, Jawa Timur. Ketiga taman safari ini merupakan lembaga konservasi dan anggota dari Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia.

Bali Safari & Marine Park sendiri beberapa kali mendapatkan penghargaan, yakni Indonesia Leading Theme Park dari Indonesia Travel and Tourism Awards (ITTA) 2012/2013, dan 2015; serta Cipta Award 2012 untuk kategori Pengelolaan Daya Tarik Wisata Buatan Berwawasan Lingkungan Tingkat Nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu tempat konservasi ini menerima Best Tourist Attraction dari Best of Bali Awards 2012 dan Certificate of Excellence 2013 dari TripAdvisor. Penghargaan ini menjadi kebanggaan taman konservasi di Pulau Dewata yang berdiri sejak 2007 itu.

Itulah pemilik Bali Safari and Marine Park, kawasan konservasi hewan yang mengedukasi. Semoga bermanfaat.Â

(RIN)