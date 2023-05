BANDUNG - Anggota koperasi di Jawa Barat bersyukur mendapat edukasi literasi keuangan dari MNC Life Assurance. Di mana kegiatan ini merupakan kerjasama MNC Life dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Bandung.

Salah Seorang Pengurus Koperasi Baytul Ikhtiar, Latief Effendi mengatakan, edukasi tersebut sangat membantu pihak Koperasi mendapatkan pengetahuan yang cukup terhadap keuangan, terutama koperasi. Apalagi banyak informasi baru terkait asuransi.

"Nah ini sesuatu yang baru, barunya apa, karena bisa menyasar micro masyarakat lapis bawah. Kemudian yang membuat saya sangat surprise itu adalah murahnya premi MNC Life Assurance yang 1 tahun hanya Rp100.000," kata dia.

BACA JUGA: MNC Life Tingkatkan Literasi Keuangan ke Koperasi Jawa Barat

Dia pun membandingkan dengan program pemerintah sendiri BPJS Ketenagakerjaan misalnya, 1 bulan mesti membayar lebih dari Rp16.800/bulan untuk yang non upah. Sedangkan MNC Life haya sekitar Rp9.000 an per bulan.

"Jadi ini sangat murah sekali. Selama ini mungkin belum tahu ya ada produk koperasi yang sebenarnya bisa mengcover anggota koperasi. saya tahu baru BPJS saja dan dan itu pun belum banyak koperasi yang mengimplementasikan program itu," beber dia.

Dia mengaku sangat tertarik menerapkan program asuransi tersebut kepada anggotanya.

BACA JUGA: MNC Life Beri Literasi Keuangan di Seminar Universitas Paramadina

Hal serupa juga disampaikan peserta lainnya, Dedi Ahmadi. Dia mengaku baru tahu ada produk asuransi dengan premi murah namun dengan manfaat yang cukup bagus. Produk tersebut dianggap sangat bermanfaat jika digunakan oleh anggota koperasi.

"Kalau produk ini dipakai, harapanmya segala macam perlindungan untuk anggota bisa dilakukan. Preminya sangat terjangkau untuk teman-teman anggota kita untuk melindungi mereka," imbuh dia.

Sebelumnya, MNC Life Assurance dukungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meningkatkan literasi keuangan bagi anggota koperasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan memberikan pemahaman keuangan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Follow Berita Okezone di Google News

Sales Head PT MNC Life Assurance Fakhrul Razi menyambut baik kolaborasi ini. Menurut dia, salah satu tujuan terbesar MNC Life Assurance adalah memberikan pemahaman keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kali ini, MNC Life Assurance menyampaikan literasi keuangan kepada anggota koperasi di Jawa Barat. "Kami MNC Life Assurance berkomitmen untuk terus mengedukasi setiap koperasi yang berminat, tanpa memandang jumlah anggotanya. Mulai dari koperasi dengan 10 anggota hingga koperasi dengan ribuan anggota. Kami akan turut membantu memberikan pemahaman keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," jelas dia di Hotel Belviu, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jumat (26/5/2023).

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.