JAKARTA - Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu membuat semua sektor perekonomian tertekan. Tetapi, tekanan yang dihadapi para perajin tempe dan keripik tempe bertambah lagi akibat harga kedelai yang meroket.

"Sewaktu Covid dan harga kedelai mahal, itu terasa banget (kesulitan usaha)," kata Joko Ashori, salah seorang perajin tempe Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 25 Mei 2023.

Dia bercerita, ketergantungan para perajin tempe akan kedelai impor memang tidak bisa ditiadakan. Dirinya mengaku tidak pernah menggunakan kedelai lokal.

"Impor kedelai sangat mempengaruhi harga tempe dan kecap," kata dia.

Harga kedelai, kata dia pada akhir tahun 2022 sempat melejit sangat mahal. Harganya saat itu perlahan tapi pasti terus menanjak, mulai dari Rp9.000 per kg, lalu menembus Rp12.500 per kg, hingga akhir sempat berada di atas Rp15.000 per kg.

Alhasil, antisipasi dilakukan para pedagang yang menjual tempe agar tidak merugi.

"Tempe yang tadinya ukuran 1 kg kita jadikan 9 ons. Yang 9 ons kita jadikan 8 ons. Ini pola permainan pedagang saja, sebisanya karena bahan memang mahal," kata dia.

Sementara dengan usaha keripik tempe, mau tidak mau harganya harus dilakukan penyesuaian. Terlebih lagi ada kenaikan harga minyak goreng saat itu.

"Jadi awalnya keripik tempe itu harganya Rp35.000. Lalu sekarang ini sudah menjadi Rp65.000 per kg. Karena keripik itu harus sesuai dengan bahan baku," jelas dia.

Saat pandemi Covid, dia mengakui ada penurunan penjualan hingga 2 tahun. Penurunannya sendiri mencapai 20 persen saat itu. Dia pun mengaku rela keuntungannya terkikis, karena menyadari kondisi masyarakat juga tengah tidak baik-baik saja. "Cara bertahannya, kalau biasanya kita untuk Rp10.000, tapi saat itu kita hanya untung Rp7.000 ya enggak apa-apa. Kita sebagai pedagang juga merasa sama-sama (sepenanggungan) dengan pembelinya," jelas dia.

