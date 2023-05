JAKARTA – Agenda emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup padat hari ini. Meningat pekan ini hanya ada tiga hari perdagangan bursa karena long weekend.

Setidaknya ada 45 emiten yang menggelar aksi korporasi hari ini. Melansir laman BEI, Rabu (31/5/2023), berikut adalah agenda emiten hari ini.

1. AGII

Pemberitahuan RUPS PT Samator Indo Gas Tbk di Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lt.9 Auditorium Room, Jl. Dr. Sahardjo No.83 Manggarai - Tebet, Jakarta Selatan 12850

2. ASDF

Informasi Pembayaran Kupon seri ASDF05BCN1 ke 11

3. ASLC

Pemberitahuan RUPS PT Autopedia Sukses Lestari Tbk di Jakarta Selatan

4. ATIC

Pemberitahuan RUPS PT Anabatic Technologies Tbk di Ruang Auditorium, Graha Anabatic Lt. 12 Jl. Scientia Boulevard Kav. U2, Summarecon Serpong, Tangerang

5. BALI

Pemberitahuan RUPS PT Bali Towerindo Sentra Tbk di The Autograph Tower, Lantai 77, Thamrin Nine Complex, Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10110

6. BAUT

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk

7. BCIC

Pemberitahuan RUPS PT Bank JTrust Indonesia Tbk

8. BEEF

Pemberitahuan RUPS PT Estika Tata Tiara Tbk di Equity Tower, LG Floor, Lot 9 - SCBD - Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta 12190

Follow Berita Okezone di Google News

9. BISI Tanggal cum Dividen Tunai PT Bisi International Tbk 10. BPII Tanggal ex Dividen Tunai PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. 11. BRIS Tanggal ex Dividen Tunai PT Bank Syariah Indonesia Tbk 12. BSML Tanggal ex Dividen Tunai PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk 13. CARS Pemberitahuan RUPS PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk di PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk, Gedung CARSWORLD Lantai 1, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 14. CLEO Pemberitahuan RUPS PT Sariguna Primatirta Tbk di Voza Office Tower Lantai 29, Jl. HR Muhammad No. 31, Surabaya, Indonesia 15. EXCL Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT XL Axiata Tbk 16. GMTD Tanggal DPS Dividen Tunai Gowa Makassar Tourism Development Tbk 17. HERO Pemberitahuan RUPS PT Hero Supermarket Tbk di Town Hall, Gedung Graha Hero, Lantai 5, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 18. HRTA Pemberitahuan RUPS PT Hartadinata Abadi Tbk di Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Jl. Gatot Subroto No.289, Cibangkong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40273 19. IDEA Tanggal ex Dividen Tunai PT Idea Indonesia Akademi Tbk 20. INAF Pemberitahuan RUPS PT Indofarma Tbk di Kimia Farma Learning Center 21. INCO Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Vale Indonesia Tbk 22. ITIC Tanggal cum Dividen Tunai PT Indonesian Tobacco Tbk 23. KAEF Pemberitahuan RUPS PT Kimia Farma Tbk 24. KKES Tanggal DPS Dividen Tunai PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk 25. KLBF Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Kalbe Farma Tbk 26. LUCY Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Lima Dua Lima Tiga Tbk 27. MEDC Pemberitahuan RUPS PT Medco Energi Internasional Tbk di Soehana Hall, The Energy Building 2Fl., SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 28. MIKA Tanggal cum Dividen Tunai PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 29. MLBI Tanggal cum Dividen Tunai Multi Bintang Indonesia Tbk 30. NAYZ Tanggal ex Dividen Tunai PT Hassana Boga Sejahtera Tbk 31. NICL Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT PAM Mineral Tbk 32. PBID Tanggal DPS Dividen Tunai PT Panca Budi Idaman Tbk 33. PJAA Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 34. PSGO Pemberitahuan RUPS PT Palma Serasih Tbk di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Lantai 2, Rapha 1 & 2 Meeting Room, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, Indonesia 35. PTRO Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Petrosea Tbk 36. PUDP Pemberitahuan RUPS PT Pudjiadi Prestige Tbk di Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Jakarta 37. SICO Tanggal cum Dividen Tunai PT Sigma Energy Compressindo Tbk 38. SKLT Tanggal cum Dividen Tunai Sekar Laut Tbk 39. SMKL Pemberitahuan RUPS PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk di Zircon Topaz Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No.5, Gading Serpong - Kabupaten Tangerang 40. SMSM Tanggal DPS Dividen Tunai PT Selamat Sempurna Tbk 41. STAA Tanggal DPS Dividen Tunai PT Sumber Tani Agung Resources Tbk 42. SWID Pemberitahuan RUPS PT Saraswanti Indoland Development Tbk di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 43. TBIG Pemberitahuan RUPS PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 44. TOWR Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Sarana Menara Nusantara Tbk 45. TSPC Pemberitahuan RUPS PT Tempo Scan Pacific Tbk di Tempo Scan Tower Lt.16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta Selatan

Sebelumnya 1 4 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.