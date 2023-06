SINGAPURA - Indonesia dipilih lembaga pemeringkat internasional itu sebagai Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023. Indonesia menempati peringkat pertama Global Muslim Travel Index.

Menparekraf Sandiaga Uno menerima piagam penghargaan secara langsung. Dirinya pun berfoto bersama sejumlah penerima piagam penghargaan lainnya.

Sandi mengaku bangga sekaligus gembira ketika menerima penghargaan Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2023 di Singapura.

"Harapannya capaian ini bisa semakin mengakselerasi 4,4 juta lapangan kerja di 2024, salah satunya kita tumpukan pada pariwisata halal, karena ini sangat luar biasa penciptaan lapangan kerjanya enam kali lipat lebih banyak memberdayakan masyarakat secara signifikan," ujarnya, Kamis (1/6/2023).

Penghargaan tersebut menjadi bukti upaya Kemenparekraf bersama seluruh stakeholer dalam mendorong pengembangan wisata halal di Nusantara.

Hasilnya pun sangat membanggakan. Wisata halal Indonesia naik peringkat dalam dua tahun, yakni semula menduduki peringkat empat pada 2021, naik menjadi peringkat dua pada 2022, dan peringkat pertama pada 2023.

"Alhamdulillah setelah tadi deg-degan nunggu, kita dapat hasil yang di luar dugaan, Indonesia berhasil ada di posisi pertama Global Muslim Travel Index," ungkap Sandiaga Uno.

"Saya tadi menargetkan 2025, ternyata di 2023 ini tim yang mempersiapkan berhasil mengeksekusi beberapa program-program andalan kita. Sehingga kita pada akhirnya ada di posisi pertama, dan ini merupakan sebuah prestasi," ujarnya bangga.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Halal In Travel, Mastercard Crescent dan lainnya.

Lewat kolaborasi yang terjalin, PPHI diungkapkan Sandiaga Uno mampu menyabet dua penghargaan sekaligus, antara lain Stakeholder Awareness Campaign of The Year dari Mastercard Crescent Rating GMTI Awards dan Stakeholder Awareness Campaign of the year dari Halal In Travel Awards 2023.

"Terima kasih untuk semua yang telah berjuang bersama, semoga ini bukan hanya dipertahankan tapi ditingkatkan. Kita harapkan dari target 8,5 juta wisatawan juga ditopang oleh pariwisata halal dan wisatawan muslim," ungkap Sandiaga Uno.