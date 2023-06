JAKARTA - Ternyata ini pemilik mal Kuningan City Mal Jakarta yang berlokasi di Jalan Prof. DR Satrio. No 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sejak beroperasi tahun 2012, Kuningan City Mal menjadi salah satu kompleks perbelanjaan hits di Ibu Kota Jakarta. Dengan lokasinya yang strategi di jantung bisnis ibu kota, mal ini menawarkan berbagai macam toko, restoran, dan fasilitas hiburan lengkap.

Ternyata ini pemilik mal Kuningan City Mal Jakarta dikembangkan oleh salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia.

Pemilik mal Kuningan City Mal Jakarta adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Perusahaan ini merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1969 oleh Anton Haliman, perusahaan ini telah merintis berbagai proyek properti di Indonesia.

Sebagai pengembang properti terkemuka PT. Agung Podomoro Land Tbk membangun pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai akhirnya mereka membangun mal Kuningan City Mal sebagai the leading sports and F&B concept mall di kawasan superblok Kuningan.

Agung Podomoro Land menerapkan konsep “Back to Nature” yang menggabungkan empat elemen yakni alam, bumi, air, dan cahaya.

Sehingga pengunjung dapat memperoleh pengalaman berbelanjan menyenangkan dan menenangkan.

Kuningan City Mal Jakarta memiliki dua tower yakni tower apartemen Denpasar Residence dan tower perkantoran bernama AXA Tower diatas lahan seluas 2,9 Ha. Mal ini memiliki 6 lantai dengan satu area Ballroom.

Melalui kepemilikan mal Kuningan City Mal Jakarta, Agung Podomoro Land memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ritel dan hiburan di Jakarta. Mal selama bertahun-tahun telah menjadi tempat yang menarik untuk berbelanja, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga.

Mal Kuningan City Mal terus emngembangkan inovasi terkini. Selama sepuluh tahun berdiri, mal ini telah menggelar berbagai event spektakuler mulai dari Ikonography yang menobatkan 12 tokoh paling berpengaruh sepanjang tahun 2012 sampai 2017.

Selain itu, Kuningan City Mal Jakarta pernah menjadi lokasi perhelatan konser musik seperti The Music Gallery, Road to Soundrenaline, dan event Wall of Fades.

