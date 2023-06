JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menikmati momen libur panjang bersama sang suami dan para cucunya di Gelora Bung Karno (GBK).

Diketahui bahwa pekan ini ada libur panjang dari 1-4 Juni 2023. Libur tersebut karena adanya peringatan Hari Lahir Pancasila dan Waisak.

Dalam unggahan, Sri tampak santai mengenakan blus putih, celana panjang hitam, topi hitam, dan sepasang sepatu kets putih.

"This morning at GBK…!" ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Dia pun mengagumi hutan kota yang rindang dan lapangan bola hijau terhampar yang dijaga dan dirawat apik.

"Disiapkan untuk tim PSSI dan Argentina yang banyak dinanti publik. Main bola di pinggir track and field serasa ada Messi di sini," ungkap Sri.

Dia juga merasa senang memandang langit biru tiada cacat dengan sinar matahari yang cerah.

"Stadion merah putih, kosong megah dan indah. Momen indah sederhana namun mewah. So refreshing, so much fun," pungkas Sri.