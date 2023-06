JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga bertemu dengan Wamendag Australia Tim Ayres di Gedung Parlemen Australia di Canberra. Pertemuan tersebut membahas utilisasi CEPA, di mana keduanya terlibat di dalamnya.

Jerry menekankan pentingnya utilisasi CEPA yang dipercepat dan diperluas agar masing-masing negara bisa mengambil manfaat yang optimal.

"Perlu ada langkah-langkah yang lebih teknis seperti ini agar masing-masing kementerian mengambil lagkah yang konkret dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian perdagangan," kata Wamendag.

Dirinya juga secara khusus mendorong Australia agar memanfaatkan program digitalisasi, khususnya di bidang perdagangan yang sedang giat dilaksanakan Pemerintah Indonesia.

Menurut Jerry, Australia bisa berperan serta dalam memperluas infrastruktur maupun memanfaatkan peluang usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah maupun pihak swasta di Indonesia dalam memperluas digitalisasi khususnya di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia.

Program digitalisasi dalam bidang perdagangan akan mencakup banyak hal, bukan hanya memakai teknologi digital dalam sistem pembayaran tetapi jauh lebih luas daripada itu. Digitalisasi dalam bidang perdagangan akan mencakup juga hubungan-hubungan B to B, B to C, B to G dan C to G seperti perlindungan konsumen dan tata niaga, fasilitasi perdagangan kepada sektor usaha dan sebagainya.

Follow Berita Okezone di Google News

"Itu jadi peluang yang besar bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Indonesia mengajak Australia untuk ikut serta berkontribusi dalam hal ini dengan prinsip yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung," papar Jerry. Selain mendorong langkah yang konkret antar kedua negara, dua wamendag itu juga membicarakan mengenai rencana kunjungan Presiden RI ke Australia. Australia seperti diketahui adalah negara yang secara geografis dekat dengan Asia dan Indonesia khususnya. Namun mengingat sejarah dan demografinya, Australia baik secara kultur maupun kebijakan sering dianggap sebagai 'Eropa'. Kedekatan Indonesia dan Australia sering disebut sebagai jembatan agar Australia bisa makin dekat dengan negara-negara Asia dalam bidang politik, ekonomi, kebijakan luar negeri dan perdamaian.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.