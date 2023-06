JAKARTA - Liburan weekend menjadi momen yang ditunggu-tunggu hampir semua orang. Selain digunakan untuk merelaksasi badan dan pikiran dari rutinitas pekerjaan, weekend juga bisa dimanfaatkan untuk healing sejenak menikmati berbagai hiburan. Demikian awal cerita Gaby, salah satu pekerja kantoran di bilangan Jakarta Pusat.

“Bukan mitos, tapi memang hari Jumat sore sampai hari minggu tuh gak tahu kenapa aku bawaannya happy terus. Ya karena momentum liburan yang kita nantikan akhirnya datang kali yah. Pas pulang kerja di hari Jumat pun aku juga gak langsung pulang ke rumah gitu aja, pasti melipir-melipir dulu ngemil sambil nikmatin waktu di sore hari,” ungkap Gaby, Sabtu (3/6/2023).

Namun ada cerita unik dari Gaby. Wanita kelahiran tahun 2000 tersebut mengatakan bahwa selama weeekend, dia hampir tidak pernah mengeluarkan uang tunai untuk bertransaksi.

“Emang, aku udah jarang banget pake uang tunai buat belanja dan beli apapun itu pas weekend. Klo nggak pake Scan QRIS ya pasti pake fitur transfer lewat aplikasi MotionBank. Lagian semua fitur transaksinya udah ada dan hampir semua pedagang maupun merchant modern kaya restoran udah pada pakai QRIS semua. Paling juga di dompet aku siapin Rp50 ribu doang,” ucapnya sambil tertawa.

Sejak menggunakan MotionBank dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT), kebutuhan transaksi keuangan Gaby pun juga juga selalu terpenuhi.

“Aku mau beli pulsa, mw bayar listrik, topup ewallet, semuanya lengkap di MotionBank. Nah yang paling baru ada tuh namanya fitur Split Bill, cocok banget tuh sama aku yang demen makan bareng temen-temen pas weekend, jadi patungannya lebih gampang. Dulu saat belum ada fitur itu, pasti temen-temen banyak alesannya klo disuruh patungan,” tambahnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Selaras dengan pernyataan Gaby, Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono menyampaikan, “Kami fokus dan serius sekali pada saat menggarap fitur tersebut (Split Bill), karena memang MNC Bank harus mencari solusi terkait masalah finansial yang sering dihadapi masyarakat dan nasabah saat ini. Memang sederhananya kan fitur Split Bill ini adalah wadah untuk menjembatani kebutuhan mereka yang ingin patungan, iuran maupun donasi. Jadi kami senang sekali saat ada yang merasa terbantu dengan fitur tersebut, artinya kami (MNC Bank) berhasil.”

Saat ditanya apa harapan kedepan dari MNC Bank, Gaby berharap agar MNC Bank dapat terus beradaptasi terkait kebutuhan finansial nasabahnya, “Iya, terutama generasi milenial atau Gen Z kaya aku ini. Hampir gak pernah bisa lepas dari smartphone, tapi so far, keren sih MotionBank, thanks ya buat fitur kekiniannya,” tutup Gaby.

Rekomendasi Gaby untuk tutorial fitur Split Bill di MotionBank akses https://bit.ly/TutorSplitBill

Informasi mengenai MNC Bank, dapat menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut https://bit.ly/MotionBankMNC