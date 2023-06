JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bersiap menyambut rilis inflasi Indonesia pada awal pekan depan.

Level support krusial indeks komposit yang perlu diwaspadai berada di 6.542, dengan target area terdekat di 6.687-6.764.

BACA JUGA:

"Waspadai apabila break support, maka IHSG rawan menuju ke 6.509-6.530," tulis riset MNC Sekuritas akhir pekan ini, dikutip Minggu (4/6/2023).

BACA JUGA:

Sebelumnya indeks komposit berakhir koreksi 0,05% di 6.633,26 pada Rabu (31/5) membawa 419 saham di zona merah, 152 melemah, dan 171 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp33,91 triliun dari total 90,02 miliar saham yang diperdagangkan.

Follow Berita Okezone di Google News

Indonesia akan melaporkan angka inflasi periode Mei 2023. Konsensus analis memprediksi angka inflasi RI akan kembali melandai di 4,23% year-on-year (yoy), dibandingkan April 2023 di level 4,33% yoy.

Adapun inflasi bulanan juga diramal menurun di 0,30% (MtM), dari bulan sebelumnya sebesar 0,33%. Inflasi inti -yang tidak termasuk komponen makanan dan energi- juga diprediksi akan turun di 2,80% dari 2,83%.

Dari mancanegara, Amerika Serikat akan merilis purchasing manager index (PMI) sebagai acuan ketahanan ekonomi di tengah suku bunga tinggi. Data Composite PMI dan Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Index akan diumumkan Senin depan (5/6) untuk mengukur sektor manufaktur dan jasa.

Uni Eropa juga bakal merilis tingkat inflasinya pada awal pekan depan, setelah bulan sebelumnya naik 7,00% yoy, dengan inflasi inti 5,60%, demikian dikutip dari riset Phintraco Sekuritas, Minggu (4/6).

Spekulasi adanya kenaikan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve dinilai masih membebani pasar. Namun, data tenaga kerja AS terakhir sedikit memberi relaksasi menjelang pertemuan FOMC The Fed pada 13-14 Juni 2023.