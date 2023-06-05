Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Segar Kumala (BUAH) Tebar Dividen Rp14/Saham

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:34 WIB
Segar Kumala (BUAH) Tebar Dividen Rp14/Saham
Segar Kumala Indonesia Tebar Dividen. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) memutuskan pembagian dividen tunai Rp14 miliar. Demikian disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta Pusat.

Adapun dividen per saham yang disalurkan mencapai Rp14 per saham. Adapun dividend payout ratio (DPR) mencapai 53% dari total laba bersih 2022.

"Total dividen yang akan kami bagikan mencapai Rp14 miliar," kata Direktur Keuangan BUAH, Vianita Januarini dalam paparan publik Senin (5/6).

Sepanjang tahun 2022 BUAH mampu mengantongi laba bersih sebesar Rp26,61 miliar. Realisasi itu lebih rendah jika dibandingkan pada 2021 senilai Rp37,73 miliar. Kondisi ini terjadi seiring peningkatan sejumlah pos beban.

Namun, performa top-line perseroan tumbuh signifikan mencapai Rp1,38 triliun, alias tumbuh 35,70% year-on-year (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,01 triliun. Kondisi inilah yang membuat perseroan berani mengusulkan dividen kepada pemegang saham.

Halaman:
1 2
