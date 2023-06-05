Daftar 10 Saham Sentuh ARB 15% Hari Ini

JAKARTA - Kebijakan batas bawah atau Auto Rejection Bawah (ARB) diterapkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Senin (5/6/2023).
Menilik rekap data perdagangan, setidaknya terdapat 10 saham yang berakhir mentok menyentuh batas bawah dengan persentase baru.
ARB adalah pembatasan maksimum suatu penurunan harga saham dalam jangka waktu satu hari perdagangan.
Saham yang terkena ARB memiliki ciri-ciri tidak adanya order di antrean beli (bid).
Kebijakan ARB 15% diberlakukan untuk semua fraksi harga saham.
Namun, sistem ini hanya akan berlaku selama 3 bulan (Juni-Agustus).