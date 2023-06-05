Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Sentuh ARB 15% Hari Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:41 WIB
Daftar 10 Saham Sentuh ARB 15% Hari Ini
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan batas bawah atau Auto Rejection Bawah (ARB) diterapkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Senin (5/6/2023).

Menilik rekap data perdagangan, setidaknya terdapat 10 saham yang berakhir mentok menyentuh batas bawah dengan persentase baru.

 BACA JUGA:

ARB adalah pembatasan maksimum suatu penurunan harga saham dalam jangka waktu satu hari perdagangan.

Saham yang terkena ARB memiliki ciri-ciri tidak adanya order di antrean beli (bid).

Kebijakan ARB 15% diberlakukan untuk semua fraksi harga saham.

Namun, sistem ini hanya akan berlaku selama 3 bulan (Juni-Agustus).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement