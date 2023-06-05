Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan di Stut! Begini Cara Derek Motor Mogok dengan Benar

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:01 WIB
Jangan di Stut! Begini Cara Derek Motor Mogok dengan Benar
Motor. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara menderek motor yang mogok dengan benar akan dibahas dalam artikel ini.

Saat motor mengalami mati mesin atau mogok, banyak orang menggunakan cara stut atau didorong dari belakang dengan motor untuk mendereknya.

 BACA JUGA:

Padahal, cara tersebut merupakan cara yang salah dan sangat berbahaya bagi keselamatan pengendara karena dapat membuat kehilangan keseimbangan, baik bagi yang mendorongnya ataupun yang didorong.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat melalui Instagram resminya membagikan 2 cara menderek motor yang mogok dengan benar.

Melansir Instagram resmi @ditjen_hubdat, Senin (5/6/2023) cara pertama untuk menderek motor mogok yang benar adalah dengan mengikatkan tali pada bagian footstep dengan arah yang berlawanan.

 BACA JUGA:

Jadi, jika motor yang di depan mengikat tali di sebelah kiri, maka motor di belakangnya mengikatkan tali di sebelah kanan.

 

Halaman:
1 2
