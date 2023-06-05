Sri Mulyani Usul Anggaran Infrastruktur Rp477 Triliun di Akhir Jabatan Jokowi, Daerah Ini Paling Untung

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran prioritas 2024 untuk infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun.

"Anggaran ini terutama untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Tak hanya itu, anggaran ini juga diusulkan untuk mendukung percepatan penyelesaian IKN secara bertahap dan berkelanjutan.

"Soal infrastruktur, kita akan terus mengkonek, terutama di Sumatera yang sebenarnya cukup besar anggaran untuk membangun jalan lintas Sumatera," ungkap Sri.

Dia mengatakan bahwa penggunaannya APBN-nya luar biasa besar. "Jadi yang sebenarnya mendapatkan benefit dari APBN besar adalah Sumatera dari sisi infrastruktur jalan tol," sambung Sri.