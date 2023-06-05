Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Usul Anggaran Infrastruktur Rp477 Triliun di Akhir Jabatan Jokowi, Daerah Ini Paling Untung

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:18 WIB
Sri Mulyani Usul Anggaran Infrastruktur Rp477 Triliun di Akhir Jabatan Jokowi, Daerah Ini Paling Untung
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran prioritas 2024 untuk infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun.

"Anggaran ini terutama untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Tak hanya itu, anggaran ini juga diusulkan untuk mendukung percepatan penyelesaian IKN secara bertahap dan berkelanjutan.

"Soal infrastruktur, kita akan terus mengkonek, terutama di Sumatera yang sebenarnya cukup besar anggaran untuk membangun jalan lintas Sumatera," ungkap Sri.

Dia mengatakan bahwa penggunaannya APBN-nya luar biasa besar. "Jadi yang sebenarnya mendapatkan benefit dari APBN besar adalah Sumatera dari sisi infrastruktur jalan tol," sambung Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158/jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188323/internet-uxpa_large.jpg
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement