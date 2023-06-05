Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Curhat ke DPR soal Sangat Minim Dana Operasional Kementerian BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:23 WIB
Erick Thohir Curhat ke DPR soal Sangat Minim Dana Operasional Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Persentase dana operasional Kementerian BUMN hanya berada di angka 0,002%.

Padahal total aset perusahaan pelat merah yang dikelola mencapai Rp 9,867 triliun.

 BACA JUGA:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan anggaran operasional yang diterima pihaknya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat minim, jika dibandingkan dengan total aset BUMN saat ini.

"Kalau kita lihat dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami itu hanya 0,002% daripada total aset (BUMN) yang kita kelola yang nilainya Rp9,867 triliun, jadi memang sangat amat minim," ungkap Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/6/2023).

 BACA JUGA:

Dia mencontohkan anggaran operasional yang diterima perusahaan pengelola aset negara milik pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional Berhad. Di mana dana operasional Khazanah mencapai Rp6,3 triliun dengan total aset Rp516,6 triliun.

 

