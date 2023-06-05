Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

342 Ribu Kendaraan Balik ke Jabodetabek Usai Libur Panjang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:27 WIB
342 Ribu Kendaraan Balik ke Jabodetabek Usai Libur Panjang
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 342.016 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Waisak 2023, tepatnya 3-4 Juni 2023.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

 BACA JUGA:

Berdasarkan rilis resmi yang diterbitkan oleh Jasa Marga, Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 12,8% jika dibandingkan lalin normal dengan total 303.116 kendaraan.

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 174.171 kendaraan (50,9%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 84.208 kendaraan (24,6%) dari arah Barat (Merak), dan 83.637 kendaraan (24,5%) dari arah Selatan (Puncak).

 BACA JUGA:

Rinciannya, kendaraan yang balik dari arah timur lewat Trans Jawa melalui melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 79.249 kendaraan, meningkat sebesar 16,1% dari lalin normal. Sedangkan kendaraan dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 94.922 kendaraan, meningkat sebesar 29,1% dari lalin normal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123498/jalan_tol-XbtH_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20% Selama 8 Hari di Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117067/jalan_tol-8aqh_large.jpg
Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099674/467-ribu-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-usai-libur-natal-2024-lR3zvwzUix.jpg
467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094432/catat-ini-puncak-arus-mudik-dan-balik-nataru-di-tol-solo-yogyakarta-t5Xc22Q51b.jpg
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084627/ada-kecelakaan-horor-di-tol-cipularang-jasa-marga-buka-suara-a0oMMQuRbN.jpg
Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/340/3058715/jasa_marga-E2Ht_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Lingkungan, Jasa Marga Gelar Program TJSL di Desa Binaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement