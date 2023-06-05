342 Ribu Kendaraan Balik ke Jabodetabek Usai Libur Panjang

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 342.016 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Waisak 2023, tepatnya 3-4 Juni 2023.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Berdasarkan rilis resmi yang diterbitkan oleh Jasa Marga, Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 12,8% jika dibandingkan lalin normal dengan total 303.116 kendaraan.

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 174.171 kendaraan (50,9%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 84.208 kendaraan (24,6%) dari arah Barat (Merak), dan 83.637 kendaraan (24,5%) dari arah Selatan (Puncak).

Rinciannya, kendaraan yang balik dari arah timur lewat Trans Jawa melalui melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 79.249 kendaraan, meningkat sebesar 16,1% dari lalin normal. Sedangkan kendaraan dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 94.922 kendaraan, meningkat sebesar 29,1% dari lalin normal.