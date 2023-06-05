Daftar Lengkap UMR Bali 2023, Paling Tinggi Rp3,1 Juta

JAKARTA – Daftar lengkap UMR Bali 2023 perlu untuk diketahui. Upah Minimum atau biasa disebut UMR (Upah Minimum Regional) di Bali terus mengalami kenaikan.

Sekedar informasi, saat ini istilah UMR sudah digantikan dengan penyebutan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Kendati begitu, masih banyak sebagian orang yang masih menyebutnya UMR.

Lantas berapa UMR Bali 2023 secara lengkap? Berikut daftar lengkapnya seperti dikutip Okezone melalui laman resmi Baliprov.go.id, Senin, (5/6/2023).

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 847/03-M/HK/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp2.713.672,28.

Daftar Lengkap UMR Bali 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

1. Kabupaten Jembrana: Rp2.738.698

2. Kabupaten Tabanan: Rp2.824.631