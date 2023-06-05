Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap UMR Bali 2023, Paling Tinggi Rp3,1 Juta

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:01 WIB
Daftar Lengkap UMR Bali 2023, Paling Tinggi Rp3,1 Juta
Daftar UMR Bali 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar lengkap UMR Bali 2023 perlu untuk diketahui. Upah Minimum atau biasa disebut UMR (Upah Minimum Regional) di Bali terus mengalami kenaikan.

Sekedar informasi, saat ini istilah UMR sudah digantikan dengan penyebutan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Kendati begitu, masih banyak sebagian orang yang masih menyebutnya UMR.

Lantas berapa UMR Bali 2023 secara lengkap? Berikut daftar lengkapnya seperti dikutip Okezone melalui laman resmi Baliprov.go.id, Senin, (5/6/2023).

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 847/03-M/HK/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp2.713.672,28.

Daftar Lengkap UMR Bali 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

1. Kabupaten Jembrana: Rp2.738.698

2. Kabupaten Tabanan: Rp2.824.631

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137556/gaji-iQRy_large.jpeg
Segini UMR Taiwan Lengkap dengan Biaya Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/320/2966565/gaji-umr-sumedang-2024-terbaru-qAdkHNtzxL.jpg
Gaji UMR Sumedang 2024 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/320/2960031/mengapa-karawang-menjadi-umr-tertinggi-NyAzPXtELM.jpg
Mengapa Karawang Menjadi UMR Tertinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/320/2954739/simak-ya-12-daerah-indonesia-yang-umr-tertinggi-di-2024-xVYIg52HAL.jpeg
Simak Ya! 12 Daerah Indonesia yang UMR Tertinggi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/320/2890817/apa-perbedaan-umr-dan-umk-BBse4fbWbV.jpg
Apa Perbedaan UMR dan UMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/622/2882740/intip-umr-sidoarjo-2023-8PVaOkfprp.jpg
Intip UMR Sidoarjo 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement