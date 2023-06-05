Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Resmikan Industrial Park

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:54 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Resmikan Industrial Park
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

BATAM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi membuka Grand Opening of 6 Companies di Wiraraja Industrial Park di Bintang, Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (5/6/2023).

Acara tersebut menjadi salah satu momen penting bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

 BACA JUGA:

Airlangga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menjadi salah satu negara anggota G20 yang paling sukses dalam pemulihan ekonomi.

Dalam sambutannya, Airlangga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai 6,9%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 lainnya yang hanya sebesar 5%.

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah mampu mengatasi dampak pandemi dengan baik,” kata Airlangga.

 BACA JUGA:

Selain itu, Airlangga berharap agar Kepulauan Riau ikut mengalami kebangkitan ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan yang lebih baik, salah satunya di sektor pariwisata.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau ditargetkan meningkat dari 800 ribu orang tahun lalu menjadi 2,9 juta orang pada tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067597/sowan-ke-menko-airlangga-anindya-bakrie-dapat-2-wejangan-CC5pRQrcxc.jpg
Sowan ke Menko Airlangga, Anindya Bakrie Dapat 2 Wejangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004347/bertemu-wakil-pm-belanda-menko-airlangga-bahas-kerja-sama-giant-sea-wall-SEXCiJAaNU.jpg
Bertemu Wakil PM Belanda, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama Giant Sea Wall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003557/bertemu-sekjen-oecd-menko-airlangga-bahas-keanggotaan-indonesia-FE1R1HG3zG.jpg
Bertemu Sekjen OECD, Menko Airlangga Bahas Keanggotaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/320/2834150/menko-airlangga-groundbreaking-rumah-sakit-internasional-di-depok-QiKZjoggVH.jpg
Menko Airlangga Groundbreaking Rumah Sakit Internasional di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/18/320/2832862/menko-airlangga-ingin-perundingan-ieu-cepa-rampung-akhir-2023-YMoKtPxuko.jpeg
Menko Airlangga Ingin Perundingan IEU-CEPA Rampung Akhir 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/03/320/2526974/menko-airlangga-sebut-di-tengah-peningkatan-inflasi-global-laju-inflasi-indonesia-tahun-2021-tetap-terkendali-4pQqF718Nm.jpg
Menko Airlangga Sebut di Tengah Peningkatan Inflasi Global, Laju Inflasi Indonesia Tahun 2021 Tetap Terkendali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement