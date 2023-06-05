Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Resmikan Industrial Park

BATAM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi membuka Grand Opening of 6 Companies di Wiraraja Industrial Park di Bintang, Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (5/6/2023).

Acara tersebut menjadi salah satu momen penting bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Airlangga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menjadi salah satu negara anggota G20 yang paling sukses dalam pemulihan ekonomi.

Dalam sambutannya, Airlangga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai 6,9%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 lainnya yang hanya sebesar 5%.

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah mampu mengatasi dampak pandemi dengan baik,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga berharap agar Kepulauan Riau ikut mengalami kebangkitan ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan yang lebih baik, salah satunya di sektor pariwisata.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau ditargetkan meningkat dari 800 ribu orang tahun lalu menjadi 2,9 juta orang pada tahun ini.