Peringati Hari Raya Waisak, Menparekraf Sandiaga: Bangkitkan Ekonomi dan Buka Peluang Usaha

MAGELANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2567 BE/2023 di Candi Borobudur menjadi momentum penguatan kebangkitan ekonomi.

Menparekraf Sandiaga seusai mengikuti rangkaian Hari Raya Tri Suci Waisak 2567 BE/2023 di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam, mengatakan, perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak tahun ini jadi momentum kebangkitan ekonomi dan terbukanya peluang usaha para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hal itu karena perayaan sepenuhnya digelar terbuka setelah tiga tahun sebelumnya terbatas akibat pandemi Covid-19.

“Paling tidak kita melihat, di sekitar Borobudur, Magelang ini semua geliat ekonomi ini terasa. Hotel-hotel penuh, homestay hingga balkondes juga laris terpesan. UMKM dan produk ekonomi kreatifnya juga laku terjual,” ujar Menparekraf Sandiaga dalam keterangan resmi, Senin (5/6/2023).

BACA JUGA:

Menparekraf juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada saudara-saudara umat Buddha di Tanah Air.

Dia pun berpesan semoga momentum ini menjadi semangat, kasih sayang, dan persatuan dalam keberagaman.