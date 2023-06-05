Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 7 BUMN yang Bakal Dapat PMN Jumbo Rp57,9 Triliun

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:07 WIB
Daftar 7 BUMN yang Bakal Dapat PMN Jumbo Rp57,9 Triliun
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp57,96 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp673,36 miliar pada 2024 untuk 8 perusahaan pelat merah.

“Menteri Keuangan tetap, kemarin sudah diputuskan ini jadi masukan justru PMN 2024. Makanya kita lihat PMN 2024 berubah yang tadinya Rp33 triliun menjadi Rp57 triliun,” kata Erick Thohir saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dikutip Antara, Senin (5/6/2023).

Erick menjelaskan PMN tunai Rp33 triliun yang telah terlebih dahulu diajukan tersebut dialokasikan untuk 7 BUMN.

Berikut ini daftar 7 BUMN yang sudah terima PMN jumbo:

1. PLN

PLN mendapat PMN Rp10 triliun untuk pencapaian target rasio elektrifikasi.

2. Hutama Karya

Hutama Karya mendapat Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi.

3. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)

Pelni juga diusulkan terima sebesar Rp4 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang untuk rute perintis.

Halaman:
1 2
