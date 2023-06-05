Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Pertanyakan Serapan Beras Lokal Tak Sampai 1%, Bulog Bilang Gini

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:37 WIB
DPR Pertanyakan Serapan Beras Lokal Tak Sampai 1%, Bulog Bilang Gini
Beras. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mempertanyakan serapan beras oleh Perum Bulog tak sampai 1%. Padahal, awal tahun 2023 sudah masuk musim panen raya.

Hal itu dilontarkan Anggota Komisi IV DPR Slamet saat mendengar paparan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengenai serapan beras selama awal tahun 2023. Dalam paparan, Buwas menyebut, pihaknya sudah menyerap beras di dalam negeri sebanyak 566.835 ton.

 BACA JUGA:

"Kalau terserap begitu, yang terserap itu hanya 0,006% mohon dikoreksi. Ini fakta loh ya, jangan sampai kita nyalahin, produksi di lapangan nggak ada, ternyata Bulog nyerapnya sampai bulan ini paling tidak hanya 0,006%, nggak sampai 1%," ujar Slamet saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Slamet mengatakan, dirinya tidak secara langsung menyalahkan kinerja Perum Bulog.

 BACA JUGA:

Hanya saja, dia khawatir serapan beras tidak optimal sehingga memicu pembukaan keran impor.

"Saya nggak nyalahin Bulog, karena Bulog hanya penugasan nah ini tugas pak Arief (Kepala Badan Pangan Nasional), jadi yang jelas Bulog menerima penugasan di kasih harga ini itu. Pesan ini saya sampaikan kepda pemerintah, jangan sampai begitu, karena CBP (cadangan beras pemerintah) kurang daya serapnya nggak sampai 1%," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
