Wisata ke Candi Borobudur Lewat Tol, Berikut Rutenya

Ke Candi Borobudur Nanti Bisa Lewat Jalan Tol. (Foto: okezone.com/Feby)

JAKARTA - Jalan Tol Yogyakarta-Bawen segera rampung. Masyarakat dan wisatawan dapat mengunjungi Candi Borobudur dengan lebih mudah melalui akses jalan tol tersebut.

Melansir Instagram resmi Kementerian PUPR, Senin (5/6/2023), berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia.

Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR tersebut, antara lain pemindahan area parkir dan pedagang, pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen merupakan upaya untuk mempermudah akses bagi umat Buddha dalam melakukan kegiatan beragama, seperti perayaaan Waisak yang dilakukan di Candi Borobudur setiap tahun.

Tak hanya itu, akses tersebut juga lebih memudahkan para wisatawan serta masyarakat setempat untuk berkunjung ke DPSP tersebut.

Jalan tol Yogyakarta-Bawen akan terbagi menjadi 6 seksi, yakni seksi 1 Sleman-Banyurejo (8,25 km), seksi 2 Banyurejo-Borobudur (15,26 km), seksi 3 Borobudur-Magelang (8,08 km), seksi 4 Magelang-Temanggung (16,26 km), seksi 5 Temanggung-Ambarawa (22,56 km), seksi 6 Ambarawa-Junction Bawen (5,21 km).

Adapun untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 akan terkoneksi dengan Tol Semarang - Solo. Sementara itu, jalan tol Yogyakarta-Bawen Seksi I ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2024.