Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wisata ke Candi Borobudur Lewat Tol, Berikut Rutenya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:09 WIB
Wisata ke Candi Borobudur Lewat Tol, Berikut Rutenya
Ke Candi Borobudur Nanti Bisa Lewat Jalan Tol. (Foto: okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Tol Yogyakarta-Bawen segera rampung. Masyarakat dan wisatawan dapat mengunjungi Candi Borobudur dengan lebih mudah melalui akses jalan tol tersebut.

Melansir Instagram resmi Kementerian PUPR, Senin (5/6/2023), berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia.

Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR tersebut, antara lain pemindahan area parkir dan pedagang, pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen merupakan upaya untuk mempermudah akses bagi umat Buddha dalam melakukan kegiatan beragama, seperti perayaaan Waisak yang dilakukan di Candi Borobudur setiap tahun. 

Tak hanya itu, akses tersebut juga lebih memudahkan para wisatawan serta masyarakat setempat untuk berkunjung ke DPSP tersebut.

Jalan tol Yogyakarta-Bawen akan terbagi menjadi 6 seksi, yakni seksi 1 Sleman-Banyurejo (8,25 km), seksi 2 Banyurejo-Borobudur (15,26 km), seksi 3 Borobudur-Magelang (8,08 km), seksi 4 Magelang-Temanggung (16,26 km), seksi 5 Temanggung-Ambarawa (22,56 km), seksi 6 Ambarawa-Junction Bawen (5,21 km).

Adapun untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 akan terkoneksi dengan Tol Semarang - Solo. Sementara itu, jalan tol Yogyakarta-Bawen Seksi I ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement