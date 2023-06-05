Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Segmen Pembangunan Jalan Tol di Kawasan IKN, Ini Daftarnya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:02 WIB
3 Segmen Pembangunan Jalan Tol di Kawasan IKN, Ini Daftarnya
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu bagian penting dalam pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah pembangunan jalan tol.

Mengutip Instagram resmi pupr_binamarga, Senin (5/6/2023) pembangunan Jalan Tol akses IKN saat ini sudah berjalan pada tiga segmen.

Jalan tol ini ini tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di KM 9.

Adapun pembagiannya, sebagai berikut yang Okezone kutip.

 BACA JUGA:

- Segmen I:Segmen 3A

 

Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Progres realisasi saat ini telah mencapai 4,928%.

- Segmen II:Segmen 3B

Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km. Progress realisasi saat ini telah mencapai 20,350%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement