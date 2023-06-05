3 Segmen Pembangunan Jalan Tol di Kawasan IKN, Ini Daftarnya

JAKARTA - Salah satu bagian penting dalam pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah pembangunan jalan tol.

Mengutip Instagram resmi pupr_binamarga, Senin (5/6/2023) pembangunan Jalan Tol akses IKN saat ini sudah berjalan pada tiga segmen.

Jalan tol ini ini tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di KM 9.

Adapun pembagiannya, sebagai berikut yang Okezone kutip.

Segmen 3A

Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Progres realisasi saat ini telah mencapai 4,928%.

Segmen 3B

Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km. Progress realisasi saat ini telah mencapai 20,350%.