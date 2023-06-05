Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Perkembangan Jalan Trans Papua Segmen Petik Bintang dan Simpang Goro-Kp Muri

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |14:59 WIB
Intip Perkembangan Jalan Trans Papua Segmen Petik Bintang dan Simpang Goro-Kp Muri
Jalan trans papua (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip perkembangan proyek Jalan Trans Papua (Barat) segmen I Petik Bintang dan Segmen II Simpang Goro-Kp. Muri.

Proyek pembangunan Jalan Trans Papua sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan pendapatan, serta menciptakan keadilan bagi masyarakat Papua di masing-masing wilayah.

Pembangunan Jalan Trans Papua ini tidak hanya sebagai sarana penunjang transportasi, melainkan juga memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan keamanan.

Adapun untuk perkembangannya saat ini, melansir Instagram resmi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Senin (5/6/2023) Jalan Trans Papua (Barat) ada dua ruas, yakni Sorong - Maybrat - Manokwari (Segmen I) dan Manokwari - Mameh - Wasior - Batas Provinsi Papua Tengah (Segmen II).

Segmen I Petik Bintang dari Sorong-Maybrat-Manokwari per akhir tahun 2022 kondisinya sudah 537,81 km teraspal dan 10 km berupa perkerasan tanah.

Halaman:
1 2
