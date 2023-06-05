Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Kemampuan yang Harus Dimiliki Account Executive

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:51 WIB
Ini Kemampuan yang Harus Dimiliki <i>Account Executive</i>
Podcast Perindo bahas account executive. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Account Executive atau AE salah satu pekerjaan yang saat ini digandrungi masyarakat.

Bahkan menurut laman builder, AE opsi karier yang mengalami pertumbuhan pesat dari 2014 hingga 2024. Bahkan mengalami kenaikan sampai 5%.

 BACA JUGA:

Senior Account Executive, Faisal Hidayat mengatakan mengetahui data tersebut menurutnya itu hal yang wajar.

Sebab banyak perusahaan yang melakukan kampanye perusahaan untuk memulihkan sistem pasca pandemi.

"Kalau kenaikannya signifikan ya wajar. Sebuah company harus ada jembatan dengan agency untuk eksekutor," ujar Faisal dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Senang Menjalin Relasi, Berkarir Sebagai Account Executive Pilihan Tepat', di kanal YouTube Perindo, Senin (5/6/2023).

 BACA JUGA:

Faisal sendiri sudah memiliki pengalaman menjadi seorang AE selama lima tahun.

Di momen itu dia pun membagikan trik khusus untuk menjadi seorang AE.

"Yang harus dimiliki ketika jadi AE adalah komunikasi, publik speaking, dan karakter. karena untuk membuat orang nyaman nggak mudah, kaya ketemu orang baru gimana bikin nyaman," jelas Faisal.

 

