HOME FINANCE SMART MONEY

Simak Perbedaan Marketing, Sales dan AE

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:54 WIB
Simak Perbedaan Marketing, Sales dan AE
Podcast Perindo bahas pekerjaan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Account Executive atau AE salah satu pekerjaan yang banyak muncul di portal pencari kerja.

Namun banyak orang yang belum paham mengenai pekerjaan seorang AE.

 BACA JUGA:

Senior Account Executive, Faisal Hidayat mengatakan banyak orang yang masih sulit membedakan antara marketing, sales dan AE. Padahal ketika pekerjaan ini sangat berbeda.

"Sebenernya di dunia marketing terbagi di beberapa divisi, ada bisnis development, marketing strategy, dan AE, itu berbeda. Secara job desk beda. Banyak orang yang mikir kalau AE sama kayak sales, tapi totally different," jelas Faisal dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Senang Menjalin Relasi, Berkarir Sebagai Account Executive Pilihan Tepat', di kanal YouTube Perindo, Senin (5/6/2023).

 BACA JUGA:

Faisal pun menjelaskan perbedaan antara marketing, sales, dan juga AE.

"Kalau marketing lebih ke strateginya, kalau sales istilahnya palugada dan AE ini yang bagian maintenance dengan client," jelas Faisal.

 

Halaman:
1 2
