HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun 0,20%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:45 WIB
Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun 0,20%
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street ditutup dengan indeks S&P 500 berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin (5/6/2023) waktu setempat, karena investor mempertimbangkan apakah Federal Reserve AS akan menghentikan kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan yang akan datang, sementara Apple secara singkat mencapai rekor tertinggi sebelum melemah.

Mengutip Reuters, S&P 500 turun 0,20% untuk mengakhiri sesi di 4.273,79 poin. Nasdaq turun 0,09% menjadi 13.229,43 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,59% menjadi 33.562,86 poin.

Apple Inc (AAPL.O) berakhir 0,8% lebih rendah setelah perusahaan paling berharga di dunia meluncurkan headset augmented-reality yang disebut Vision Pro, taruhan paling berisiko dan terbesar sejak pengenalan iPhone. Apple sebelumnya naik sebanyak 2,2% ke level tertinggi sepanjang masa.

Saham-saham pertumbuhan kelas berat lainnya beragam, dengan Nvidia Corp (NVDA.O) turun 0,4% dan memberikan kembali sebagian dari keuntungannya baru-baru ini, dan Tesla Inc (TSLA.O) bertambah 1,7% setelah penjualan mobil buatan China oleh pembuat kendaraan listrik itu pada tahun Cina melonjak pada bulan Mei.

S&P 500 pada hari Jumat ditutup pada level tertinggi dalam lebih dari sembilan bulan setelah sebuah laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan upah dimoderasi pada bulan Mei.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
