IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 6.754

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (6/6/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, sebelumnya terjadi kepanikan maupun respon pasar yang berlebihan terhadap aturan ARB -15%.

"Pergerakan IHSG telah berhasil mempertahankan kondisi untuk tidak melanjutkan pelemahan, hal ini berarti daya beli pelaku pasar sudah lebih kuat," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, disaat bersamaan, penggerak indeks sudah kembali dipimpin oleh sektor perbankan, sedangkan GOTO menjadi salah satu saham dengan market cap besar dan mengalami ARB -15% namun efek bobot GOTO berhasil diredam.

"Alhasil kami melihat bahwa IHSG sudah bergerak kembali normal, sejak berakhirnya sentimen debt ceiling, dan dimulainya ARB yang perlahan menuju normal," kata dia.