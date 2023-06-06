Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 6.754

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:50 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 6.754
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (6/6/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.618 – 6.754.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, sebelumnya terjadi kepanikan maupun respon pasar yang berlebihan terhadap aturan ARB -15%.

"Pergerakan IHSG telah berhasil mempertahankan kondisi untuk tidak melanjutkan pelemahan, hal ini berarti daya beli pelaku pasar sudah lebih kuat," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, disaat bersamaan, penggerak indeks sudah kembali dipimpin oleh sektor perbankan, sedangkan GOTO menjadi salah satu saham dengan market cap besar dan mengalami ARB -15% namun efek bobot GOTO berhasil diredam.

"Alhasil kami melihat bahwa IHSG sudah bergerak kembali normal, sejak berakhirnya sentimen debt ceiling, dan dimulainya ARB yang perlahan menuju normal," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement