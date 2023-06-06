Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PGE (PGEO) Tebar Dividen Rp1,48 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:54 WIB
PGE (PGEO) Tebar Dividen Rp1,48 Triliun
Saham PGEO (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - RUPST PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE (PGEO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham PGEO menyetujui penggunaan laba bersih, yaitu untuk dividen sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp1,48 triliun (kurs: Rp14.831), serta laba ditahan sebesar USD 27,32 juta.

Total dividen tersebut termasuk dividen interim sebesar USD 70 juta yang telah dibayarkan pada 27 Januari 2023 serta dividen tambahan sebesar USD 30 juta yang akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal pencatatan.

RUPST ini juga mengumumkan bahwa per tahun 2022 Perseroan berhasil mencatatkan kinerja positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan laba bersih 49,68% secara YoY (year onyear) yang dicatatkan oleh Perseroan, menjadi USD 127,32 juta.

Pendapatan usaha tahun 2022 turut mengalami peningkatan 4,68% atau sebesar USD 386,07 juta serta mencatatkan produksi uap dan listrik panas bumi sebesar 4.629,6 GWh. Dari aspek keberlanjutan, Perseroan berhasil melakukan penghindaran emisi sebesar 3,87 juta ton CO2.

