Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Menguat, Cermati 4 Saham Pilihan Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup flat di 6,633 pada perdagangan kemarin karena masih berpeluang menguat.

MNC Sekuritas mengatakan, posisi IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji rentang area 6,687-6,764, namun tidak menutup kemungkinan IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu ke rentang 6,584-6,613 dahulu.

"Waspadai, apabila break support 6,562 maka IHSG rawan menuju ke 6,509-6,530," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (6/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,542, 6,509 dan resistance 6,772, 6,820.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.