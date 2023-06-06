Bos RS Hermina Borong Saham HEAL Rp1,13 Miliar

JAKARTA - Direktur PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) Aristo Setiawidjaja memborong saham HEAL. Total saham HEAL yang diborong Bos rumah sakit itu senilai Rp1,13 miliar dalam tiga kali transaksi.

Pertama pada 25 Mei sebanyak 90.600 lembar saham, disusul 30 Mei sejumlah 200.000 lembar, dan terakhir 31 Mei sebesar 555.000 saham. Artinya ada total 845,600 lembar saham baru yang masuk ke portofolio, menambah jumlah efek yang dimilikinya.

"Tujuan untuk investasi," katanya, dikutip Selasa (6/6/2023).

Pada tanggal terjadinya transaksi, performa saham HEAL di bawah performanya, sebab berakhir di zona merah menutup akhir Mei 2023.

Menyusul transaksi ini, pria yang memiliki gelar MBA dari Darhmouth College, Amerika Serikat itu kini mempunyai 37.055.000 saham HEAL yang mewakili 0,25% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.