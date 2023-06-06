Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos RS Hermina Borong Saham HEAL Rp1,13 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:53 WIB
Bos RS Hermina Borong Saham HEAL Rp1,13 Miliar
Bos RS Hermina borong saham HEAL (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Direktur PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) Aristo Setiawidjaja memborong saham HEAL. Total saham HEAL yang diborong Bos rumah sakit itu senilai Rp1,13 miliar dalam tiga kali transaksi.

Pertama pada 25 Mei sebanyak 90.600 lembar saham, disusul 30 Mei sejumlah 200.000 lembar, dan terakhir 31 Mei sebesar 555.000 saham. Artinya ada total 845,600 lembar saham baru yang masuk ke portofolio, menambah jumlah efek yang dimilikinya.

"Tujuan untuk investasi," katanya, dikutip Selasa (6/6/2023).

Pada tanggal terjadinya transaksi, performa saham HEAL di bawah performanya, sebab berakhir di zona merah menutup akhir Mei 2023.

Menyusul transaksi ini, pria yang memiliki gelar MBA dari Darhmouth College, Amerika Serikat itu kini mempunyai 37.055.000 saham HEAL yang mewakili 0,25% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement